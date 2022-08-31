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İstatistik Kurumu, adres listeleme çalışması yapacak

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İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü Anketleri uygulanacak hanelerin seçimi için 5 Eylül – 18 Eylül tarihleri arasında Blok Tarama (adres listeleme) çalışması yapılacağını duyurarak, görev rozeti olan anketörlere gerekli kolaylığın gösterilmesi çağrısında bulundu.

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İstatistik Kurumu, adres listeleme çalışması yapacak

 


 

İstatistik Kurumu Başkan Hüseyin Cahitoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede işgücünü oluşturan istihdam edilenler ile işsizlerin sayısı ve çeşitli özelliklerine ilişkin bilgilerin düzenli olarak İstatistik Kurumu tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları çerçevesinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketleri ( HİA) ile elde edildiği belirtilerek, programlar yapabilmek ve uygulayabilmek için doğru, güvenilir ve zamanlı istatistiksel bilgilerin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Ekim ayında Hanehalkı İşgücü Anketleri uygulanacak hanelerin seçiminde kullanılacak çercevenin güncelliğini sağlamak ve sağlıklı veriler elde edebilmek için Kurum tarafından 5 Eylül  – 18  Eylül 2022 tarihleri arasında adres listeleme çalışması yapılacağının kaydedildiği açıklamada, çalışmada görevlendirilen anketörlerin istenildiğinde gösterilmek üzere görev rozetlerini yanlarında bulunduracakları belirtildi.

Açıklamada, “Araştırmalarda veri kalitesini sağlamanın en önemli unsurlardan biri,  hanehalklarının verecekleri bilgilerin doğruluğudur. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından görevlendirilen anketörlere gerekli kolaylığın gösterilmesi çalışmanın amacına ulaşması bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızdan bu konuda gerekli ilgi ve duyarlılığı göstermesini saygılarımla rica ederim” denildi.
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