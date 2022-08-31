banner762
banner815
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
4 0
10 0
 
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
26 0
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
15 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
20 0
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
16 0
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
17 0
banner797

İzinsiz botoks meselesinde bir tutuklu daha

banner476

Girne’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde, bazı kişilerin izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit edilerek tutuklanmasının ardından meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi daha tutuklandı

banner825
İzinsiz botoks meselesinde bir tutuklu daha
 


Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde yetkili makamlardan izinsiz botoks işlemi yapmaktan dolayı C.E. (K-23) ve H.G.Ö. (K-24) tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu kişilerin 29 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit edildi ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.(K-38) tutuklandı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.