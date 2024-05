"İsrail, bir terör devletidir"

Meclis Başkanı Töre, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı kınadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Filistin halkına destek belirterek, savaşı destekleyen çevrelerin yaşananlara bir an önce tepki göstermesi umudunu dile getirdi.

Yazılı açıklama yapan Töre, “İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın her geçen gün artarak devam ettiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Son olarak Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına yönelik yapılan saldırı bu vahşetin geldiği son durumu gözler önüne sermektedir.” ifadelerini kullandı.

Töre’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Filistin halkının kahramanca direnişi devam ettiği ve bu direnişin kırılamadığını gören İsrail Başbakanı Netenyahu ve onu destekleyen başta Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkeler Gazze’de soykırıma devam etmektedir.

Bütün dünya şunu bilmelidir ki, bu cinayetin devam etmesinde İsrail yönetimi kadar onları destekleyen ülkeler de suçludur ve İsrail’e karşı suç ortaklığı yapmaktadırlar.

Sağduyulu davranan ve bu katliamın son bulması için çağrı yapan çevrelere karşı duyarsızlığın devam etmesi İsrail’in bir terör devleti olduğunun en açık kanıtıdır.

Umudumuz ve dileğimiz, yaşanan vahşet karşısında sağır olan ve adeta savaşı destekleyen çevrelerin de bir an önce tepki göstermesidir. Kıbrıs Türk halkı olarak dualarımız Filistin halkının yanındadır.”