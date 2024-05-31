Nefesleri kesen tatbikat

İzmir’de icra edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı

İzmir’de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı. TCG Anadolu'nun ilk kez katıldığı tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 ile Katar Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçakları belirlenen hedeflere atış gerçekleştirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına ithafen Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 50 gemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın katılımıyla icra edildi.

Senaryonun önceki gece icra edilen ilk amfibi hücum dalgasının ardından bugün de iki dalga halinde amfibi hücum tatbikatı yapıldı.

Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Burgazada ve TCG Büyükada'dan 76 milimetrelik deniz toplarının ateşlenmesiyle devam eden tatbikatta karşıt kuvvet muhaberesini engellemek amacıyla milli imkanlarla ASELSAN tarafından üretilen elektronik harp unsurları MİLKAR-3A3 ve MİLKAR-5S ile elektronik taarruz uygulandı. Hava hücum harekatı kapsamında ise 4 Atak, 4 Cougar, 4 Sikorsky ve 2 CH-47 Chinook helikopteri görev yaptı. Sikorsky ile yerli ve milli imkanlarla MKE tarafından üretilen 105 mm BORAN obüsü, CH-47 ağır yük helikopteri ile mühimmat konteyneri taşındı.

Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16 ile Katar Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçakları belirlenen hedeflere atış gerçekleştirdi.

İlk kez EFES-2024'e katılan TCG Anadolu'dan indirilen ZAHA'lar (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) plaja çıkarma yaptı.

TCG Anadolu, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'dan havalanan helikopterler ve denize açılan botlarla ABD, Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Suudi Arabistan birliklerinin katılımıyla bot harekatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta bir düşman denizaltı bulunduğu senaryosu üzerine tam yerinin belirlenmesi için 3 Sikorsky helikopteri, deniz yüzeyine yaklaşarak sonar cihazı daldırdı.

Deniz karakol uçağı da denizaltıyı etkisiz hale getirmek için eğitim torpidosu attı.

Düşman hedeflerinin obüslerle vurulduğu tatbikatta, çıkarmaya katılan unsurlara mayınlı sahadan araç geçişi açmak için MAGAS-A roketi ateşlendi.

Amfibi harekatına destek için topçu atışları sürerken keskin nişancılar, Bora keskin nişancı tüfeğiyle 600 metreden başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Mayın harbi dalgıçları da otonom su altı cihazlarıyla belirlenen mayınları teşhis ve imha etti.

Tatbikat kapsamında keşif, gözetleme, ateş ve ateş destek unsurları ile taarruz helikopterlerinin eş zamanlı ve koordineli hareketleriyle tüm hedefler, obüs, havan, roket ve top atışlarıyla vuruldu.

Tatbikat kapsamında arama kurtarma ve tahliye operasyonları da icra edildi. TCG Anadolu'dan kalkan bir Sikorsky helikopteri, senaryo gereği denizdeki yaralı bir personeli seyyar sahra hastanesine tahliye etti.

Tatbikatta kıyıya yanaşan çıkarma gemilerinin kapak atması sırasında Çorlu'daki üslerinden havalanan Akıncı TİHA'lar da tam isabetli atışlarıyla harekata destek oldu.

Meskun mahal muharebesi kısmında ise tankların sahaya girmesinin ardından TB2'den SİHA atışları yapıldı. Tespit edilen düşman zırhlı araçları tanksavarlarla vuruldu.

Tatbikat, senaryonun birleşme harekatı icrasıyla sona erdi.



