İskele’ye deniz üssü kuruluyor

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Kıbrıs’ta, Mağusa’nın Kuzeydoğu’sunda yeni bir deniz üssü inşa ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri, daimi olarak orada konuşlanacak” dedi

Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İskele bölgesinde yeni bir üs yaptıklarını ve Deniz Kuvvetleri’nin daimi olarak orada konuşlanacağını açıkladı…

Bu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin KKTC’ye doğrudan “muharip kuvvet kuracağı” anlamına geliyor…

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Kıbrıs’ta, Mağusa’nın Kuzeydoğu’sunda yeni bir deniz üssü inşa ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri, daimi olarak orada konuşlanacak.” dedi.

Oramiral Tatlıoğlu, “Yaptığımız faaliyetlerde çok kararlıyız. Doğu Akdeniz, Karadeniz’deki hak menfaatlerimizi Deniz Kuvvetleri olarak koruyoruz” dedi.

Ege Denizi’nde tarih boyunca Yunan egemenliğinin olmadığına dikkati çeken Tatlıoğlu, tarih içinde Ege’de yaşananları anlattı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Yunanistan ile 8 tane temel sorun olduğunu, bunun 7’sinin Deniz Kuvvetleri ile ilgili olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Bunların çözülmesiyle ilgili çaba harcamak yerine Yunanistan sürekli olarak gerginliği artırıcı faaliyetlerde bulunuyor. Örneğin savunma bütçesini gittikçe artırıyor. Fransa’da Belharra Sınıfı 4 tane fırkateyn alıyor. 18 alacaktı 6 tane daha arttırdı 24 tane Rafale uçak alıyor. ABD, batıda komşumuz oldu. 3 büyük üssü var şu an Yunanistan’da. Gayri askeri statüdeki adalar var. 23 adet bu adalar, bunun 19 tanesini silahlandırdı. Egemenliği, aidiyeti tartışmalı olan adalarımız ve kayalıklarımız var. Bunlara kendi adalarıymış gibi ziyaret tertipleyerek kendilerinin gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir taraftan uygun ortam bulununca kendi stratejilerini dikte etmeye çalışıyorlar. Yunanistan batısındaki karasularına 2020 yılında 12 mile çıkarttı. Şu mesajı vermeye çalışıyor. Fırsatını bulursam Ege’de de 12 mile çıkaracağım.”

Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ni de arkasına alarak adaların kendilerine ait olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Tatlıoğlu, “Sürekli tacizde bulunuyor. Deniz karakol uçaklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimize, gemilerimize. Toplamda 32 tane taciz var ve bu tacizler artarak devam ediyor. Biz Libya’daki meşru hükümeti destekliyoruz. Ancak Fransa ve Yunanistan bu desteğimize engel olmak maksadıyla bir harekat başlattı. Bu harekatta bizim Libya’ya, meşru hükümetine verdiğimiz desteği azaltmaya çalışıyor. Bu nedenle de Libya’nın kuzeyinde bir harekat icra ederek bizim Libya ile olan irtibatımızı kesmeye çalışıyor. Yine başka gerginliği tırmandırıcı faaliyeti ise Ege Denizi’nde muhtelif sahalar ilan ederek, ben bu sahalarda eğitim yapacağım diyerek bizim Ege Denizi’ni kullanmamızı engelliyor” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’de de muhtelif sorunların yaşandığına vurgu yapan Tatlıoğlu, Doğu Akdeniz’de 3 havzada ciddi miktarda doğal gaz ve petrol bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Doğu Akdeniz’de bir güç mücadelesinin yaşandığını dile getiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz’de hiçbir devlet, tek başına deniz yetki alanı ilan edemez. Çünkü çok fazla ülke var ve birbirine kilit halinde yetki alanları var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Kıbrıs’ın güneyinde, Yunanistan Girit’in güneyinde muhtelif deniz yetki alanları ilan ederek oradaki zenginliklere tek başına sahip olmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır, Türkiye’nin karşısında bir blok oluşturmuş durumda. Bu bloğa da en büyük desteği Fransa ve Amerika veriyor. Bu destekle Türkiye’ye bir bloklaşma içindeler. Ortak tatbikatlar yaparak Türk Deniz Kuvvetleri’ni, bizleri caydırma niyetindeler. Yunanistan’ın amacı bölgesel liderlik rolünü ele almak. Yunanistan yapmış olduğu bütün uygulamalarda çifte standartlı bir uygulama içinde. Örneğin İtalya ila deniz yetki alanlarını belirlerken kendi adalarına deniz yetki alanı vermiyor, adaların yetki denizalanı yok diyor. Bizle böyle bir anlaşma yapacağı zaman 10 kilometrekarelik Meis adasına 41 bin kilometrekare deniz yetki alanı istiyor.”

Oramiral Tatlıoğlu, Yunanistan’ın Türkiye’yi Eastmed Doğalgaz Boru Hattı projesi çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki denklemin dışında tutmaya çalıştığını belirterek, “İtalya’yı da kullanıyorlar. İtalyan gemileri geldi, Eastmed Projesi çerçevesinde çalışma yapmak istiyoruz dediler ancak engelledik. Kabul edemeyiz dedik. Çünkü bunun Yunanistan’ın projesi olduğunu biliyoruz. Kendi deniz yetki alanlarımız içinde buna müsaade etmedik” dedi.

“Kıbrıs yine ayrı bir sorun alanımız Yunanistan’la” diyen Tatlıoğlu, “Kıbrıs bizim için çok önemli. Çok stratejik bir yerde. Süveyş kanalına yakın olması, tüm Doğu Akdeniz’i kontrol etmesi açısından çok önemli. Biz Kıbrıs’ın herhangi bir parçasına Türkiye’ye tehdit oluşturabilecek bir gücün gelmesini istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

