Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle, uluslararası alanda tanınırlığının arttığını söyledi ve “Kıbrıs Türkü olarak bir anlaşmaya mahkum değiliz” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin, KKTC’nin ve konseyin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği baloya katıldı.KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının yer aldığı balo, Grand Palace salonunda yer aldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da KKTC’nin ve konseyin 40. kuruluş yıl dönümünde vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında, desteğiyle birlikte KKTC’nin bölgesinde, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti ve yükselen değeriyle barış ve huzurun teminatı olmaya devam edeceğini ifade eden Tatar, KKTC’nin ilanının üzerinden 40 yıl geçtiğini ve bu 40 yılda kökleşip güçlendiğini, tüm bunları dünyanın karşısında izolasyon ve ambargolara rağmen yaptığını söyledi.Londra’daki KKTC sevgisini alkışlayan ve tek yürek olmaya devam ettikleri sürece engellemelere rağmen gelişmeye kökleşmeye devam edeceklerini belirten Tatar, bugün Kıbrıs’ta anlaşma için görüşme çağrısı yapanların, KKTC’nin önünü kesmek için kapı kapı gezip şikayet ettiğini, engellemek için çalıştığını söyledi.“Bizi istemediğimiz bir anlaşmaya mahkum etmek için çağrı yapıyorlar” diyen Tatar, “Ama biz bu onurlu yolu zahmetli de olsa bağımsızlık ve hürriyetten vazgeçmeden iki devletin iş birliğine dayalı çözüm için yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.“Kıbrıs Türkü olarak bir anlaşmaya mahkum değiliz” diyen Tatar, KKTC devletinin 40 yıldır yaşadığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, uluslararası alanda tanınırlığının arttığını anlattı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, garantör ülke İngiltere’nin, Kıbrıs’ta eşitlik temelinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk halkına sözler verdiğini ama katliamlar yapılırken ve Kıbrıslı Türkler devlet dışına itilirken hep seyrettiğini, 60 yıldır da seyretmeye devam ettiğini kaydetti.Tatar, cumhuriyetin Rum devleti olarak devam ettiğini, ancak anlaşmalara rağmen İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu savunmadığını ifade ederek, temaslarında bunları anlattığını belirtti. İngiltere’nin Kıbrıs siyasetini artık tekrar gözden geçirmesini istediklerini belirten Tatar, “Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.