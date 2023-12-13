İskele’de, Granel Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yol kapatıldı

Ulaşım İskele Karpaz-Anayolu üzerinden sağlanıyor…

Polis, İskele’de, Granel Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yolda, yüksek gerilim hatlarında yapılan çalışma nedeniyle yolun trafik akışına kapatıldığını kaydetti.



Açıklamada, ulaşımın, İskele Karpaz-Anayolu üzerinden sağlanmakta olduğu belirtilerek, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

