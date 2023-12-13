İskele’de, Granel Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yol kapatıldı

Polis, İskele’de, Granel Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yolda, yüksek gerilim hatlarında yapılan çalışma nedeniyle yolun trafik akışına kapatıldığını kaydetti.
Açıklamada, ulaşımın, İskele Karpaz-Anayolu üzerinden sağlanmakta olduğu belirtilerek, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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