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İskele’de, Granel Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yol kapatıldı

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Ulaşım İskele Karpaz-Anayolu üzerinden sağlanıyor…

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İskele’de, Granel Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yol kapatıldı
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Polis, İskele’de, Granel Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yolda, yüksek gerilim hatlarında yapılan çalışma nedeniyle yolun trafik akışına kapatıldığını kaydetti.  
 
Açıklamada, ulaşımın, İskele Karpaz-Anayolu üzerinden sağlanmakta olduğu belirtilerek, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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