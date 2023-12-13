banner913
banner932
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
7 0
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
8 0
 
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
25 0
Ailece hırsızlık şebekesi
Ailece hırsızlık şebekesi
86 0
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
21 0
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
554 0
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
89 0
banner996
banner985

Balıkesir ve Değirmenlik sentetik çim sahalarının bakımı yapılıyor

banner989

banner974
Balıkesir ve Değirmenlik sentetik çim sahalarının bakımı yapılıyor
banner971
Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik çim sahalarının bakımı yapılıyor.
Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi bu amaçla çıktığı ihaleyi sonuçlandırdı.
“Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik yüzeyi futbol sahaları zemin bakım hizmeti ve malzeme alımı ihalesini “Cysings Construction Ltd” aldı.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Cysings Construction Ltd. Direktörü Emrah Çakır bugün bir araya gelerek anlaşmaya imza koydu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.