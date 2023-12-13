Balıkesir ve Değirmenlik sentetik çim sahalarının bakımı yapılıyor

Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik çim sahalarının bakımı yapılıyor.
Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi bu amaçla çıktığı ihaleyi sonuçlandırdı.
“Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik yüzeyi futbol sahaları zemin bakım hizmeti ve malzeme alımı ihalesini “Cysings Construction Ltd” aldı.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Cysings Construction Ltd. Direktörü Emrah Çakır bugün bir araya gelerek anlaşmaya imza koydu.
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