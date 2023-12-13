Balıkesir ve Değirmenlik sentetik çim sahalarının bakımı yapılıyor

Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik çim sahalarının bakımı yapılıyor.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi bu amaçla çıktığı ihaleyi sonuçlandırdı.

“Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik yüzeyi futbol sahaları zemin bakım hizmeti ve malzeme alımı ihalesini “Cysings Construction Ltd” aldı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Cysings Construction Ltd. Direktörü Emrah Çakır bugün bir araya gelerek anlaşmaya imza koydu.

