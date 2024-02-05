İskele'de insan sağlığına uygun olmayan kahvaltılık tahıl gevrekleri imha edildi

İskele bölgesinde insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen ürünler imha edildi.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü, İskele üzerinden satışa sunulması planlanan ve yapılan tahliller neticesinde insan sağlığına uygun olmayan bin 400 kahvaltılık tahıl ve mısır gevreğine (Unicorn Corn Flakes) el koydu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü tarafından İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne teslim edilen ürünler İskele Çöplüğü'nde, İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü personelinin gözetiminde imha edildi.

İmha işleminde İskele Belediyesi Çevre Mühendisi Taibe Efe Çeliker de hazır bulundu.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde yurtdışından getirilen ve gümrükte kontrolleri yapıldıktan sonra devlet laboratuvarına tahlile gönderilen ürünlerde nem sonucu oluşan bir saklama/muhafazaya bağlı üreyen küf türü pestisite rastlanmıştı.

