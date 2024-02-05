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Ulukışla’da kaçak eski eser bulundu

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Ulukışla’da kaçak eski eser bulundu
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Ulukışla'da yapılan operasyonda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir heykel bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, sözkonusu heykel bugün saat 14.30’da D.C.’ye (E-30) ait ağılda yapılan aramada, gömülü şekilde tespit edildi.
Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y. A.(E-37) tutuklandı.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
 
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