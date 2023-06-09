İskele Belediyesi Zabıta Birimi, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor

çevre denetimlerini Başkan Hasan Sadıkoğlu’nun talimatıyla sıklaştıran İskele Belediyesi Zabıta Birimi, arıtması olmayan ya da arıtması yetersiz olan, dere yataklarının yanı sıra çevreye izinsiz ve kontrolsüz şekilde atık atan işletmelere asgari ücret tutarında ceza kesti

İskele ve köylerinde rutin denetimlerini gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi, yasaya ve kurallara uymayanlara, cezai işlem uyguladı.İnsan sağlığından hareketle özellikle son dönemde çevre denetimlerini Başkan Hasan Sadıkoğlu’nun talimatıyla sıklaştıran İskele Belediyesi Zabıta Birimi, arıtması olmayan ya da arıtması yetersiz olan, dere yataklarının yanı sıra çevreye izinsiz ve kontrolsüz şekilde atık atan işletmelere asgari ücret tutarında ceza kesti.İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin son gerçekleştirdiği çevre denetimine Çevre Dairesi İskele Şubesi ile çevre mühendisi de eşlik etti.Kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyorBelediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele Belediyesi’ne bağlı İskele ve köylerinde bulunan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Marketlerin yanı sıra restoran, kafe gibi halkın ortak kullanım alanlarını da denetleyen birim, çevre konusunda da ciddi adımlar atıyor.Hafta içinde, Çevre Dairesi İskele Şubesinin yanı sıra bilirkişi olarak çevre mühendisi ile birlikte sahada olan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, otel, apartman, is yeri ve özellikle inşaat şirketlerinin arıtma ve atık su sistemleri ile dere yataklarını denetledi.Denetimler neticesinde ise dere yataklarının yanı sıra çevreye kontrolsüz ve izinsiz bir şekilde atık atanları, arıtması yetersiz olanları ve arıtması hiç olmayanları tespit ederek, cezai işlem uyguladı.Belediyeler Değişiklik Yasasında yer alan madde 122’de belirtilen ‘konut ve iş yerlerinin septiklerinin veya atık sularının kontrolsüz bir şekilde dış ortama akıtılması, çalışma ve boşaltma izni olmadan veya belediye tarafından saptanmış yerler dışına septik atıkların dökülmesi’ hususuna uymayan iki ayrı işletmeye para cezası kesti. Yine aynı denetimlerde Çevre Dairesi de söz konusu iki işletmeye cezai işlem uyguladı.Öte yandan İskele Belediyesi, iş yerlerine ve inşaat şirketlerine arıtmaların mevzuata uygun hale getirilmesi için süre de tanıdı.Zabıta birimi rutin kontrollerini de gerçekleştiriyorİskele ve köylerinde bulunan işletmeleri de belirli periyotlarda denetleyen Bilal Dericioğlu önderliğindeki İskele Belediyesi Zabıta Birimi, gerçekleştirdiği son denetimlerde, İskele Belediyesi’nden iş yeri açma izin belgesi olmayan iki işletme ile belediyeden ön izin almaksızın su bağlantısı yapan kişi hakkında cezai işlem uyguladı.Zabıta Birimi gıda maddesi üreten, satan iş yerlerine gerçekleştirdiği denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma izin belgelerinin yanı sıra, sağlık karneleri, geçerlilik süreleri, ürünlerin son kullanma ve imal tarihleri ile hijyen kurallarına uygun olup olmadıklarını da denetledi. Sağlık karnesi süresi geçen 1 restorana ceza kesti. Eksikleri görülen bazı iş yerlerine ise eksiklerin tamamlanması için 10 iş gününü geçmeyen süreler verildi.-İzinsiz inşaatlar mühürlendiİskele Belediyesi, İskele ve köylerinde, yapımına başlanan inşaatları da denetime tabii tutuyor. Bu kapsamda Zabıta Birimi, 3 ayrı bölgede, İskele Belediyesi’nden herhangi bir izni olmadığını tespit ettiği 3 yapıyı İmar Birimi eşliğinde mühürledi.-Şikayetler Alo Zabıta’ya yapılabiliyorİskele ve köylerinde yaşayanlar da İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne talep ve şikayetleriyle katkıda bulunabiliyorlar. İskele ve köylerinde yaşayan ya da İskele’yi ziyarete gelen herkes ‘Sorun varsa çözümü de var, çek gönder birlikte çözelim’ sloganıyla 4 yıl önce oluşturulan Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşabiliyorlar. Vatandaşlar 0548 810 11 16 numaralı telefonu hem arayabiliyor hem de gördükleri olumsuzlukları aynı numaraya WhatsApp üzerinden fotoğraflı olarak mesaj atabiliyorlar.