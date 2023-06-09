banner913
banner932
Vedat Kaner Easy League başlıyor
Vedat Kaner Easy League başlıyor
28 0
Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu
Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu
14 0
 
''Milli gelirimiz 13 bin doları geçecek
''Milli gelirimiz 13 bin doları geçecek
11 0
Döviz patladı
Döviz patladı
25 0
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
58 0
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
14 0
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
13 0
banner915

Alayköy Organize Sanayi ile Alayköy’ü bağlayan yol asfaltlandı

banner476

banner825
Alayköy Organize Sanayi ile Alayköy’ü bağlayan yol asfaltlandı
banner931
Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nden Alayköy’ün içerisine bağlanan yolun asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
Gönyeli Alayköy Basın Birimi’nden verilen bilgiye göre ihalesini Salih Köroğlu Construction Ltd'in aldığı yolun asfaltlanması çalışması bir haftada tamamlandı.

31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarla 1,300 metre uzunluğundaki yol asfaltlandı. Yine aynı güzergâh üzerinde bakım isteyen noktalarda da bakım onarım çalışması yapıldı. 
Açıklamada güzergâhın özellikle vatandaşların işlerine ulaşmasını kolaylaştıran bir yol olduğu ifade edildi.

Amcaoğlu: “Söz verdiğimiz gibi asfaltlamayı yaptık”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, söz verdikleri gibi Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ni Alayköy’e bağlayan toprak durumdaki yolun asfaltlanmasını kısa sürede tamamladıklarını söyledi. Amcaoğlu, özellikle Alayköy Organize Sanayi bölgesine giden vatandaşlar için ulaşımda kolaylık sağlayacak bu yolun asfaltlanmasının kısa sürede bitmesi nedeniyle ihaleyi alan şirkete teşekkürlerini iletti.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.