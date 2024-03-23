İskele Belediyesi yaşlılara yönelik etkinlikler düzenledi

İskele Belediyesi, İskele ve 21 köyünde yaşamlarını sürdüren yaşlılara yönelik etkinlik düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında düzenlenen ve 5 gün süren etkinlikte, yaşlılara kapalı Maraş gezisi düzenlendi.İskele Belediyesi Sağlık Birimi öncülüğünde düzenlenen etkinlik sonrası yaşlılara öğle yemeği de verildi.Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen ancak ramazan ayı dolayısıyla kapalı Maraş gezisi ve sonrasındaki öğle yemeğine katılamayanlar için aynı programlar Ramazan Bayramı'ndan sonra da düzenlenecek. Gezi programına katılmak isteyenler, İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne 0548 810 12 20 ya da 0548 810 12 53 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilecek.