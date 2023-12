İskele Belediyesi Sağlık Birimi, kulak ve işitme testlerine başladı

İskele ve 21 köyünde yaşamlarını sürdüren özel gereksinimli, sosyal yardım maaşı alan, 65 yaş ve üstü kişilere her 3 ayda bir kulak ve işitme testi yapılırken, Odyologların bu kapsamda kulak ve işitme testlerine başladığı belirtildi

İskele Belediyesi bünyesine kazandırılan Sağlık Birimi 9 yıldır, İskele ve köylerindeki sağlık faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.



İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ‘hizmet gönül işidir’ sözünden hareketle sağlık hizmetini 9 yıldır evlere taşıyan Sağlık Birimi, hizmet ağındaki kişilerin de taktirini topladığını kaydetti.



Birim bünyesinde bulunan hemşireler, psikolog, diyetisten, fizyoterapist ve Odyolog’un (işitme ve denge uzmanı) yanı sıra kuaför hizmetiyle İskele ve 21 köyüne hizmet götürdüğünü dile getiren Sadıkoğlu, İskele ve 21 köyünde yaşamlarını sürdüren özel gereksinimli, sosyal yardım maaşı alan, 65 yaş ve üstü kişiler İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin sunduğu tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanabilineceğini kaydetti.



Açıklamada, İskele Belediyesi’nin evde sağlık hizmet kalitesinin ortağı Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği’yle de işbirliğinin sürdüğü belirtildi.



Sağlık birimi bünyesindeki odyologlar, kulak ve işitme testlerine başladı



Geçen yıl Kasım ayında İskele Belediyesi Sağlık Birimi bünyesine dahil ettikleri ve işitme testi hizmeti de devam ediyor.



Birim bünyesinde hizmet veren Odyologların her 3 ayda bir İskele ve 21 köyünde yaşamlarını sürdüren özel gereksinimli, sosyal yardım maaşı alan, 65 yaş ve üstü kişilere kulak ve işitme testi yaptığı kaydedilen açıklamada, Odyologların bu kapsamda kulak ve işitme testlerine başladığı belirtildi.



Birime kayıtlı insanlara ücretsiz hizmet sunan odyologlar, gerekli görmesi durumunda kişileri kliniklerinde de ağırlayarak detaylı tarama yapıldığı kaydedilen açıklamada, Odyologların kişilerin işitme veya denge kontrolleriyle, işitme bozukluklarının önlenmesi adına çalışmalar yapıldığı belirtildi.



-Kayıt yaptırmak için arayın



Tam 9 yıldır gidilmedik köy, çalınmadık kapı bırakmayarak, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun her fırsatta dile getirdiği Hizmet Gönül İşidir prensibiyle hareket eden, güler yüzü ve gösterdikleri yakın ilgiyle büyük takdir gören İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne kayıtlar da sürüyor.



Henüz Sağlık Birimi’den hizmet almayan ancak özel gereksinimli, sosyal yardım maaşı alan, 65 yaş ve üstü kişiler birime 05488101220 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Berna Bal’a ulaşarak kayıt yaptırabilir.



Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog ve Odyolog’un yanı sıra hemen hemen her gün bir köye giderek burada hizmet veren İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerimizin sunduğu hizmetler arasında ise şöyle: “Ateş ölçümü, Tansiyon ölçümü, Nabız ölçümü, Oksijen ölçümü, Şeker ölçümü , Hasta Bakımı (Doktor onayıyla), Hasta yatak yarası pansumanı (Doktor onayıyla) bulunuyor.”