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Yılmazköy Mezarlığı için işadamı Mustafa Hacıali'den önemli katkı

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Yılmazköy Mezarlığı için işadamı Mustafa Hacıali'den önemli katkı
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi belde sınırları içinde bulunan Yılmazköy'de mezarlığın yetersiz kalması nedeniyle başlattığı yeni mezarlık projesine değerli işadamı Mustafa Hacıali tarafından kendi arazisini belediyeye hibe etmesi nedeniyle önemli bir katkı yaptı.
Konuyla ilgili olarak  Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu açıklamayı yaptı: 
"Yılmazköy Mezarlığının yetersiz kalması sonrasında yeni mezarlık projemizi gerçekleştirebilmemiz için ülkemizin çok değerli iş adamı Sn Mustafa Hacıali mevcut mezarlık yanındaki arazisini belediyemize hibe etmiştir. Bu vesileyle her zaman Yılmazköyümüze büyük hizmetleri ve katkıları olan Sn Mustafa Hacıali ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Arazi sorunun çözülmesi sonrasında yeni mezarlık projemiz için başlatmış olduğumuz çalışmaları üç ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."
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