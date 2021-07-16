İskele Belediyesi, bayramın ilk 3 günü antijen testleri yapmayacak

İskele Belediyesi, Belediye Sağlık Birimi tarafından ücretsiz olarak yapılan hızlı antijen testlerinin bayramın ilk üç günü yapılmayacağını duyurdu.

Belediye yaptığı açıklamada, antijen testlerinin 72 saat geçerliliği olduğunu belirterek, bayram öncesi son testlerin pazartesi günü yapılabileceğini kaydetti.

Bayramın dördüncü günü olan Cuma ve 24 Temmuz Cumartesi günü testlerin programa uygun şekilde devam edeceği ifade edilen açıklamada, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen test saatleri şu şekilde verildi:

“Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.30-13.00, perşembe günleri 08.30-12.00/13.00-16.00, cumartesi günleri 09.00-12.00.”