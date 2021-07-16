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Li-Koop’ta Çağ-Sen kazandı

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Lefkoşa İktisat Kooperatifi'nde yapılan referandum sonucunda yetkili sendika 9 geçerli oyun, 6’sını alan Çağ-Sen oldu

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Li-Koop’ta Çağ-Sen kazandı
Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop’ta) yaklaşık 3 yıldan beridir süregelen yetkili sendika uyuşmazlığı bugün yapılan referandumla aşıldı.
Çalışma Bakanlığı’na bağlı Sendikalar Mukayyitliği tarafından organize edilen referanduma 3 sendika taraf oldu. Toplam 12 çalışanın bulunduğu işyerinde yapılan oylamada kullanılan 9 geçerli oyun 6’sı Çağ-Sen’e 3’ü Koop-Sen’e çıkarken referanduma taraf olan BAAS sendikasına oy çıkmadı. Bu sonuçlarla  Çağ-Sen yetkili sendika olma hakkını kazandı.

Sendikalar Mukayyidi Mehmet Yavuzhan tarafından bu sabah yapılacağı ilan edilen referandum Kooperafit Şirketler Mukayyiddi Kemal Deniz Dana'nın engelleme girişimleri nedeniyle  gecikmeli olarak başladı. Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık ve bakanlık yetkililerinin uzun süren çabaları ve referandum yerinde görevli polis mensuplarının gayretleriyle referandum olaysız şekilde gerçekleşebildi

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