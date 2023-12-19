İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Larnakalılar Derneği’ni kabul etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnakalılar Derneği'nin yeni yönetim kurulunu kabul etti.





İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Sadıkoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, derneğin geçmişi yad etmek açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti ve yeni başkan Zarifşen Menteşoğlu ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



Sadıkoğlu, geçmişten günümüze köprü görevi gören Larnakalılar Derneği’ne ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Dernek Başkanı Zarifşen Menteşoğlu da, derneğe maddi ve manevi katkılarından dolayı Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti, iş birliği ve dayanışmanın artarak devam etmesi temennisinde bulundu.



Menteşoğlu, derneğin sorunları ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

