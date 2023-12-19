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Avrupa Üniversitelerinden Evkaf’ın Yayınlarına Büyük İlgi

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Mahkeme tutanakları anlamına gelen Şeriye Sicilleri, Kıbrıs’ta geçmişte yaşamın nasıl olduğuna dair çok önemli ipuçları veriyor.

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Avrupa Üniversitelerinden Evkaf’ın Yayınlarına Büyük İlgi
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Birçok bilimsel çalışma için de önemli bir kaynak niteliği taşıyan Şeriye Sicillerinin Türkçesinin yayınlanmasından sonra dünyanın birçok üniversitesinden gelen isteklere cevap verebilmek adına ingilizcesi de yayınlandı.

Kıbrıs’ın tarihiyle ilgili önemli bilgileri içeren ve 450 yıllık arşivler üzerinde çalışılarak basılı ortamda topluma sunulan Şeriyye Sicilleri herkesin daha kolay erişim sağlayabilmesi için artık dijital platformda topluma sunuluyor.

Kıbrıs’la ilgili olarak 1580-1609 yılları arasındaki mahkemeye intikal etmiş davaları ve Ada’nın idaresi ile ilgili hükümleri konu alan bu kitaplarda, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış o yılların yaşamı ile ilgili birçok bilgiye rastlamak mümkün olacak. 2 cilt halinde yayımlanan kitapta konuyla ilgili olarak özgün 109 tablo ve 43 harita bulunmaktadır.

Evkaf tarafından devlet kütüphaneleri ve tüm dünyadaki üniversite kütüphanelerine gönderilin Şeriye Sicilleri, herkesin ulaşabilmesi için şimdi dijital platformda da yer alıyor.

Kıbrıs Şer’iyye Sicilleri Link Adresi: http://www.evkaf.net/kskeng.pdf
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