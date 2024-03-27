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Işık, Hristodulidis’e izolasyonların kaldırılması için girişim yapma çağrısında bulundu

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KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Kıbrıslı Türklere uygulanmakta olan ambargo ve izolasyonların kaldırılması için bir Avrupa Birliği üyesi olarak girişimde bulunması çağrısında bulundu.

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Işık, Hristodulidis’e izolasyonların kaldırılması için girişim yapma çağrısında bulundu
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Yazılı açıklama yapan Işık, bu adımın Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilere olumlu yönde etki yapacağını belirtti.
Kıbrıs’ta görüşmelerin başlaması için temaslarda bulunan Birleşmiş Milletlere de çağrı yapan Işık, Kıbrıs Rumlarının tek başına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümeti olmadıklarını açıklamaya davet etti.
 
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