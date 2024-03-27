Işık, Hristodulidis’e izolasyonların kaldırılması için girişim yapma çağrısında bulundu

Yazılı açıklama yapan Işık, bu adımın Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilere olumlu yönde etki yapacağını belirtti.
Kıbrıs’ta görüşmelerin başlaması için temaslarda bulunan Birleşmiş Milletlere de çağrı yapan Işık, Kıbrıs Rumlarının tek başına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümeti olmadıklarını açıklamaya davet etti.
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