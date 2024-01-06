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 İskele'de bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

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 İskele'de bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
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 İskele'de bu gece bir apartmanda yangın çıktı, apartman tahliye edildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 20.30 sıralarında, İskele’de Sezar Remus - 33 isimli apartmanda, dairelerin elektrik hatlarını besleyen elektrik sisteminde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle apartman sakinleri güvenlik nedeniyle polis tarafından tahliye edildi. İlk tespitlere göre dumandan etkilenen dört kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın sonucu binanın elektrik hatları yanarak zarar görürken, bazı daireler ise dumandan etkilenerek hasar gördü. 

- Araç yangını

Öte yandan bugün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarında seyreden Derviş Yusuf Bekar yönetimindeki SH 606 plakalı aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, makine kapağı, ön tampon, ön farları, ön plastik aksamları yanarak, ön cam ile sağ kapı camı ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

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