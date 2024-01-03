“İsias davası” başladı

Türkiye’de geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.





İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin kabulü ardından ilk dava Türkiye saatiyle bugün saat 09.00’da (Kıbrıs saatiyle 08.00’de) başladı.

Duruşmada ilk olarak video konferansla sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları başta adalet arayışında olan aileler olmak üzere KKTC’den kalabalık bir heyet izliyor.

Deprem sonrası başlattığı yardım kampanyalarıyla ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne desteğiyle bilinen ünlü sanatçı Haluk Levent de destek vermek için mahkemeye geldi.

Levent, yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanında olmaya gayret edeceğini dile getirerek, davanın takipçisi olacağını söyledi.





Aileler, duruşma öncesinde pankartlar açarak adalet isteklerini vurguladı.

Duruşma öncesinde Başbakan Ünal Üstel ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya basın açıklaması yapmıştı.

