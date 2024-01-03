En fazla yağış metrekareye 13 kilogramla Dipkarpaz’da kaydedildi

Ülkede bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 13 kilogram ile Dipkarpaz’da kaydedildi.





Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre, Dipkarpaz’a 13 kg/m², Kantara’ya 11 kg/m², Ziyamet’e 7 kg/m², Sipahi ve Esentepe’ye 4 kg/m², Zafer Burnu’na 2kg/m², Kaleburnu, Yenierenköy ve Mehmetçik’e 1 kg/m² yağış düştü.

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 0.5 kg/m² arası yağış kaydedildi.

