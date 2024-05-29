İşbirliği imkanları görüşüldü

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği, Kıbrıs Vakıflar Bankası yöneticileriyle bir araya geldi

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) belgesel çekimi, kitap basımı ve sergisinin açılması üzerine yoğunlaşan projelerini ülkemizde fiaaliyet gösteren bankalara aktarma ve destek turlarını sürdürüyor.

KÖDER bu çerçevede, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ecem Topaloğlu ve Kıbrıs Vakıflar Bankası Müdürü Ahmet Özorun’u makamında ziyaret etti.

Şenay Ekingen toplumda alanında bir ilk ve öncü olan dernek çalışmaları ile ilgili bilgi verirken toplumda her geçen gün derneğin çalışmalarına olan ilginin artmasının gönüllülük ilkesi ile çalışan tüm KÖDER yönetimini mutlu ettiğini kaydetti.

Ekingen, Kıbrıs Vakıflar Bankası’na derneğin çalışmalarını aktarmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek banka ile işbirliği içerisinde ortak eserlere imza atmayı arzuladıklarını da sözlerine ekledi.

KÖDER ziyaret sırasında Kıbrıs Vakıflar Bankası yöneticilerine “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitabını da takdim etti.

