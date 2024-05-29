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"Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş”

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“Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” kampanyasında toplanan malzemeler, kız çocuklarına ulaştırılmaya devam ediyor

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"Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş”
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Merkezi (KISAD) iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla başlatılan “Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” Kampanyası kapsamında toplanılan pedler, okul çağında pede erişimi olmayan kız çocuklarına ulaştırılmaya devam ediyor.
Toplanılan 200 pakete yakın ped Lefkoşa Türk Belediyesi Toplum Çalışmaları Şubesi Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe tarafından Demokrasi Ortaokulu'nda pede erişimi olamayan kız çocuklarına ulaştırılmak üzere okul müdürü Koray Bürüncük'e teslim edildi. 
Kampanya ilk olarak Ruso Ortaokulu'ndaki “Anne Ben Büyüyorum” semineri ile başlatıldı.
 
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