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"İş sağlığı ve güvenliği uygulanmıyor"

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"İş sağlığı ve güvenliği uygulanmıyor"
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Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, iş sağlığı ve güvenliğinin işçi ve emekçilerin iş ortamında güvenini sağlayacak önemli bir konu olduğunu ifade etti.
Olguner, 2008 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kabul edildiğini ancak tam olarak inşaatlarda uygulanmadığını kaydetti.
yapı denetiminin; “dört vize bürosu” olan Odanın aktif bir şekilde belediyelerde uyguladığı bir sistem haline geldiğini kaydeden Olguner, “İş sağlığı ve güvenliği de aynı şekilde odalarımız arasında çalışma yapılıp güçlendirilerek ilerleyebilir. Böyle çalışmalar, ilerleme için çok değerlidir” diye konuştu.
 
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