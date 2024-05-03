Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal "Var olanları ne kadar uyguluyoruz, yeteri kadar önemsiyor muyuz?” diye sordu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, en çok can kaybı ve iş kazalarının inşaat alanında olduğuna dikkat çekti.

Sorunun kültürel bir sorun olduğunu ifade eden Aysal, farkındalık ve eğitimin önemine değinerek geçmiş dönemlerde İnşaat Mühendisleri Odası'nın tüm taşeronlara eğitim verdiğini hatırlattı.

“Yasalar var, ancak niyet gerekiyor. Var olanları ne kadar uyguluyoruz, yeteri kadar önemsiyor muyuz?” diye soran Aysal, Çalıştaydan çıkacak sonucun birinci basamakta ne yapacaklarını kendilerine anlatacağını kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliğinin sadece koruyucu donanımlara indirgenmemesi gerektiğinin de altını çizen Aysal, çok iyi durumda olan şantiyeler ve iş yerlerinin olduğunu ancak ilerlemenin yeterli olmadığını kaydetti.

