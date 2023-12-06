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İş kazası can aldı

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Akdoğan-Vadili ana yolunda bakım ve onarım çalışmaları sırasında mini damperli iş aracı, çarptığı 40 yaşındaki yabancı uyruklu bir işçinin ölümüne neden oldu

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İş kazası can aldı
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Akdoğan-Vadili ana yolu üzerinde, yol bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen kazada 40 yaşındaki Sujeeva Deepal Warnakulasurıya Mahalekamge Fernando hayatını kaybetti. Kaza dün saat 10.00 civarında meydana geldi.
43 yaşındaki Muhammad Zaman, kullanımındaki mini damperli tipi iş aracı ile Akdoğan istikametinden Vadili istikametine doğru ilerlediği sırada, aynı şirkette çalışan ve yol içerisinde yaya olarak duran Fernando’ya çarptı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Fernando kaldırıldığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü Muhammad Zaman tutuklandı.
 
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