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Çalıştığı iş yerinden para çaldı, kumar oynadı

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Göyeli Yenikent’te çalıştığı iş yerinden 197 bin TL çalan ve bu parayla kumar oynayan Günay Kedi tutuklandı

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Çalıştığı iş yerinden para çaldı, kumar oynadı
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Göyeli Yenikent’te çalıştığı iş yerinden 197 bin TL çalan ve bu parayla kumar oynayan Günay Kedi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 2022- 2023 yıllar arasında Göyeli Yenikent’te faaliyet gösteren bir mağazada satış elemanı olarak çalışan zanlının parfüm satışından tahsil etmiş olduğu toplamda 197 bin 450 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle sirkat ettiğini söyledi.
Polis, olayın polisin bilgisine 4 Aralık 2023 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde çaldığı parayla kumar oynadığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının kumarhanede bulunma suçundan hakkında askıda davası olduğunu belirtti.
Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kişinin 400 bin TL şahsi, 2 kişinin ise 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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