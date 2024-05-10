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Lefkoşa Şht. Ecvet Yusuf Caddesi'nde pazartesinden itibaren bir ay elektrik kazısı yapılacak

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Lefkoşa Şht. Ecvet Yusuf Caddesi'nde pazartesinden itibaren bir ay elektrik kazısı yapılacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde pazartesinden itibaren elektrik kazısı (1.Etap)çalışması yapılacak.
LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi gözetiminde yapılacak çalışmalar Yenişehir’de bulunan Askeri Kantin karşısındaki KIB-TEK Trafo Merkezi’nden başlayarak Barış ve Özgürlük Anıtı’na doğru ilerleyecek.
13 Mayıs Pazartesi başlayacak ve yaklaşık bir ay süresince gün boyu sürmesi planlanan çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin güzergah üzerindeki trafik işaret ve işaretçilere uymaları istendi.
 
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