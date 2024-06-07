"İş birliği geliştirilmeli"

Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin 13. Genel Kurulu'na katılan Meclis Başkanı Zorlu Töre, dostluk gruplarının KKTC ile iş birliğinin artırılmasını istedi



Meclis Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve Cumhuriyet Meclisi’nin gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılarak KKTC adına konuşma yaptı.

Parlamentoların itici ve bağlayıcı güç olduğunu belirten Zorlu Töre, bu nedenle Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve artırılması gerektiğini kaydetti.

KKTC’nin bağımsız ve milli bir cumhuriyet olduğunun altını çizen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre; şehitlerin canları pahasına mücadele etmeleri neticesinde canı cana, kanı kana katarak bugünlere gelindiğini aktardı.

Tıpkı KKTC gibi, diğer Türk cumhuriyetlerinin de bağımsızlık mücadelelerinde acı ve zor dönemler yaşadığını belirten Töre, “Bu nedenle Türk devletleri birbirlerine zincir gibi bağlanmalı ve hiç ayrılmamalıdır” dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Dostluk Grubu kuran Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin kısa bir süre önce KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyareti de anımsatan Töre; “Dostluk gruplarının KKTC ile karşılıklı olarak iş birliği ve dayanışmayı artırmalarını, kardeşliği geliştirmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin KKTC’yi kabul etmediğini söyleyen Töre, “Ancak Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeyiz, inşallah yakın bir gelecekte asli üye olmayı da bekliyoruz. Asli üyeliğimizin gelişmesiyle, üzerimizdeki baskıların son bulacağına inanıyoruz” dedi.

