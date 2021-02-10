“İş bilmez bir Sağlık Bakanlığı ile karşı karşıyayız”

CTP milletvekili İncirli: “Kendini başarılı zanneden, gerçeklerden kopuk, sağlık krizini yönetemeyen, iş bilmez bir Sağlık Bakanlığı ile karşı karşıyayız. Artık böyle bir yönetime tahammül göstermemizi kimse beklemesin."



Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığını sert eleştiren İncirli şöyle dedi:

"Geçtiğimiz sonbahardan bu yana dünyanın her yerinden

Ocak ayı ile beraber ülkemizde salgının hızlanmış olması, hekimlerimizin hastalığın daha ağır seyrettiğine dair klinik gözlemleri varyant virüsün bizde de olduğunu günler öncesinden kuvvetli biçimde düşündürmüştür. Özel bir üniversitemizin yaptığı varyant analiz sonuçları bu ihtimali fazlasıyla gözler önüne sermişken Sağlık Bakanı’nın konu ile ilgili uzun süre doyurucu açıklama yapmaması, iş ayyuka çıkınca alelacele bilgi vermesi en hafif ifadeyle aymazlıktır.

Sağlık Bakanlığı varyant analizleri ve sonuçları ile ilgili topluma güncel ve şeffaf bilgi vermek zorundadır. Günlerce ihtimaller üzerinden yorum yapan, hatta mutasyonla virüsün etkisinin azalacağına inanan ve bunu defalarca ifade etmiş olan bir bakan ne ile karşı karşıya olduğumuzun farkında olmaktan çok uzaktır. Aşıların yeni varyantlar üzerinde de etkili olduğu kabul ediliyor. Ülkemizdeki aşılama hızı ve yaygınlığı yetersizdir.

Yaklaşık 40 bin insanımız aşılanmıştır. 40 bin yeni aşı gelmesi halinde sadece aşı olanların ikinci dozları yapılacak, yeni aşılama yapılamayacaktır. Dahası ikinci doz aşıların yapılması için hiçbir organizasyon yapılmamış, randevu vermek yerine bakan 'aşı olduğunuz saatte gelin' çağrısı yapmıştır. Kendini başarılı zanneden, gerçeklerden kopuk, sağlık krizini yönetemeyen, iş bilmez bir sağlık bakanlığı ile karşı karşıyayız. Artık böyle bir yönetime tahammül göstermemizi kimse beklemesin."



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli Koronavirüs varyantına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın uzun süre doyurucu bir açıklama yapmadığını belirterek, "İş ayyuka çıkınca alelacele bilgi vermesi en hafif ifadeyle aymazlıktır" dedi.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığını sert eleştiren İncirli şöyle dedi:"Geçtiğimiz sonbahardan bu yana dünyanın her yerinden Koronavirüs ün varyantları ile ilgili haberler geliyor. Virüslerin mutasyona uğraması bilim dünyasında bilinen bir gerçek olsa da yeni Koronavirüs ün mutasyona uğradıktan sonra nasıl bir seyir göstereceği içinde bulunduğumuz günlerin en önemli sorularından biridir. Yeni varyantların daha hızlı bulaştığını biliyoruz.Ocak ayı ile beraber ülkemizde salgının hızlanmış olması, hekimlerimizin hastalığın daha ağır seyrettiğine dair klinik gözlemleri varyant virüsün bizde de olduğunu günler öncesinden kuvvetli biçimde düşündürmüştür. Özel bir üniversitemizin yaptığı varyant analiz sonuçları bu ihtimali fazlasıyla gözler önüne sermişken Sağlık Bakanı’nın konu ile ilgili uzun süre doyurucu açıklama yapmaması, iş ayyuka çıkınca alelacele bilgi vermesi en hafif ifadeyle aymazlıktır.Sağlık Bakanlığı varyant analizleri ve sonuçları ile ilgili topluma güncel ve şeffaf bilgi vermek zorundadır. Günlerce ihtimaller üzerinden yorum yapan, hatta mutasyonla virüsün etkisinin azalacağına inanan ve bunu defalarca ifade etmiş olan bir bakan ne ile karşı karşıya olduğumuzun farkında olmaktan çok uzaktır. Aşıların yeni varyantlar üzerinde de etkili olduğu kabul ediliyor. Ülkemizdeki aşılama hızı ve yaygınlığı yetersizdir.Yaklaşık 40 bin insanımız aşılanmıştır. 40 bin yeni aşı gelmesi halinde sadece aşı olanların ikinci dozları yapılacak, yeni aşılama yapılamayacaktır. Dahası ikinci doz aşıların yapılması için hiçbir organizasyon yapılmamış, randevu vermek yerine bakan 'aşı olduğunuz saatte gelin' çağrısı yapmıştır. Kendini başarılı zanneden, gerçeklerden kopuk, sağlık krizini yönetemeyen, iş bilmez bir sağlık bakanlığı ile karşı karşıyayız. Artık böyle bir yönetime tahammül göstermemizi kimse beklemesin."