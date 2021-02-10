Karantina ücretlerine zam

Karantina ücretleriyle ilgili değişikliğe gidildi. 14 günlük karantinanın bedeli 4 bin 100 TL oldu. Önceleri, 10 ya da 14 günlük karantina olması fark etmeksizin, tüm gelenler 3 bin 50 TL ödeme yapıyordu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi tarafından dün yayımlanan yeni bir NOTAM ile ülkeye girişte uygulanan karantina ücretleriyle ilgili yapılan değişiklikler duyuruldu.

Yayımlanan NOTAM ile, mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya’dan KKTC’ye gelişlerin yasaklandığı anımsatılarak, söz konusu ülkelerden gelecek KKTC vatandaşlarının ise 14 gün süreyle karantinaya tabi tutulacağı ifade edildi.

Yapılan duyuruda, 14 günlük karantinanın ücreti, 4 bin 100 TL olarak belirtildi.

Öte yandan, söz konusu ülkeler dışındaki diğer ülkelerden gelecek olan ve 10 gün süreyle karantinaya girecek olanların ödeyeceği miktarın ise 3 bin 50 TL olduğu anımsatıldı.

DAHA ÖNCE 10 YA DA 14 GÜN FARK ETMEKSİZİN HERKES 3 BİN 50 TL VERİYORDU

Elde edilen bilgilere göre önceleri, 10 ya da 14 günlük karantina olması fark etmeksizin, tüm gelenler 3 bin 50 TL ödeme yapıyordu.

NOTAM’da yer alan bir diğer önemli duyuru ile ise, yine yurtdışından KKTC’ye gelen ve bir odada, birden fazla kişi olarak karantina sürecini geçiren kişilerin, ekstra ödemeleri gereken ücretler de açıklandı.

Buna göre; 10 günlük karantinada, 3 bin 50 TL’lik ödemeyi yapan birinci kişi ile birlikte aynı odayı paylaşacak olan 5 yaş ve üzeri her bir kişi için ödenecek ücret Bin 400 TL olarak belirlendi.

14 günlük karantinada ise, 4 bin 100 TL’lik ödemeyi yapan birinci kişi ile birlikte aynı odayı paylaşacak olan 5 yaş ve üzeri her bir kişi için ödenecek ücret de Bin 800 TL olarak açıklandı.

Bilindiği üzere, 5 yaşının altındaki çocuklar için karantina ücreti alınmıyor.

Elde edilen bilgilere göre bu karar öncesi, aynı odayı paylaşan kişiler, ekstra oda parası ödemek yerine; sadece yemek parası için ödeme yapıyordu.

Söz konusu kararların, son günlerde gündeme gelen “karantina ücretleriyle ilgili Maliye’deki çıkmazı” önlemek adına” alındığı ifade ediliyor.



