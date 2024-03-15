İntergaz’a bir ödül daha



Intergaz, Tüketici Hakları Günü'nde Tüketici Hakları ve Sorunları Konferansında ödüle layık görüldü 15 Mart Tüketici Hakları Günü'nde, KKTC Tüketiciler Derneği tarafından düzenlenen Tüketici Hakları ve Sorunları Konferansı ve Ödül Töreni'nde, Intergaz sektördeki başarıları nedeniyle ödüllendirildi. Intergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, Direktör Gökhan Ecesoy adına Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü'nü aldı. Kencer "Bu ödülü almak, şirketimiz ve tüm ekip için büyük bir onur. Müşterilerimizin memnuniyeti ve ürünü güvenli kullanımı her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu ödül, ürün güvenliğine verdiğimiz emeğin ve bakış açımızın bir kanıtıdır. Intergaz olarak, tüketici haklarına ve kaliteli hizmete olan bağlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi. 15 Mart Tüketici Hakları Günü'nde gerçekleştirilen bu etkinlik, tüketicilerin haklarının korunmasını ve hizmet kalitesinin artırılmasını teşvik etme amacını taşımaktadır. Intergaz, bu önemli günde alınan ödülle, tüketici haklarına olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir.