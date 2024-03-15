MTG, kabustan geç uyandı

Zirve mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar arasındaki Mağusa derbisinde MTG geriye düştüğü mücadeleyi uzatmanın son dakikalarında bulduğu golle maç fazlasıyla lider oldu

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil E. Canaloğlu, Arif Malek

Mağusa T. Gücü: Ufuk, Zihni Temelci

Uğur, Yusuf(Dk.46 M. Gürlü), Mustafa, Erhun, Ünal, Emre Kuvvetlişahin(Nevzat), Souleymane Doukara, Şenol(Emre Özsin), Dinopeter.

T. H. Dumlupınar: Türkkan, Olcay Kadir Erol, M. Aykut, İsmail, Berke Zorba, Berk Büyükkal (Arda), Mert, Turgut(Berk), Tahsin, Nazım, Junior Adjessa.

Goller: Dk.87 Mehmet Gürlü, Dk.90+7 Emre Özsin (Mağusa Türk Gücü) – Dk.86 Mert Güçlücan (T. H. Dumlupınar)

Kırmızı Kart: Mehmet Gürlü (MTG) (Maçın ardından)



Aksa Süper Ligin 23. Haftasının zorlu Mağusa derbisinde Mağusa Türk Gücü ile Tremeşeli Holding Dumlupınar, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı pozisyonsuz ve vasat bir futbol sergilenirken, ikinci devrede gol atmak için hareketlendi.

Dumlupınar 86’ncı dakikada geliştirdiği kontratakta Berk Büyükkal ile 1-0 öne geçti. Mağusa Türk Gücü bu gole 87’nci dakikada Mehmet Gürlü’nün yay üzerindeki şık vole vuruşu ile yanıt verdi. 90+7’nci dakikada yardımcı hakemin aut kararına karşılık orta hakem Utku Hamamcıoğlu Mağusa Türk Gücü lehine verdiği köşe atışında Emre Özsin’in kaydettiği gol maçı 2-1’lik skorla MTG’ye kazandırdı. Maçın ardından yaşanan tartışmalar esnasında ikinci sarı kartı gören Mehmet Gürlü kırmızı kart gördü.

Zirve takibini sürdüren Mağusa Türk Gücü puanını 63 yaparak maç fazlası ile liderliğe yükseldi. Dumlupınar ise 53 puanda kaldı..

