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İntergaz yangın eğitimlerine devam ediyor

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Yangın eğitimlerine büyük önem veren İntergaz, bu konudaki eğitimlerine aralıksız devam ediyor. İntergaz bu kez Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği ve YDÜ Hastanesi personeline LPG hakkında bilgilendirme ve yangın eğitimi verdi

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İntergaz yangın eğitimlerine devam ediyor
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İntergaz, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği ve Yakın Doğu Hastanesi Personeline LPG hakkında bilgilendirme ve yangın eğitimi verdi. Ayrıca katılımcılar için tatbikat yapıldı.
İntergaz'ın deneyimli eğitmenleri, yangınla mücadelede ki en güncel uygulamaları, güvenliği ve ekip çalışmasını vurguladı. Eğitimde, doğru yangın söndürme teknikleri, yangın güvenliği önlemleri ve yangınla mücadele ekipmanlarının etkin kullanımı gibi konular ele alındı.
İntergaz’dan yapılan açıklamada “Amacımız, olası yangın durumlarında daha güvenli bir toplum yaratmak, yangın önleyici yaklaşımlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve bu konularda hazırlıklı olma çabalarını desteklemektir” ifadelerine yer verildi.
Katılımcılar İntergaz'a eğitim desteği ve iş birliği için teşekkür ederek, eğitimlerin yetkinliklerini artırdığını ve yangın müdahalesinde daha etkili olmalarını sağladığını belirtti.
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