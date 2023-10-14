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Hayatımıza değer katan kadınlarımız bu sergide

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“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın 41 Hayat” sergisi Saçaklı Ev’de açıldı

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Hayatımıza değer katan kadınlarımız bu sergide
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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitabının üçüncüsünde yer alacak 41 kadınının fotoğraf ve kişisel eşyalarından oluşan sergi, önceki gün Saçaklı Ev’de açıldı.
KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, bugüne kadar KÖDER’in 19 belgesel, 2 sergi ve 2 kitap ürettiğini kaydetti.
Ekingen “Artık sergi etkinliklerimiz salonlara sığmıyor. Halkımızın yoğun ilgisine müteşekkiriz. Her türlü zorluğu aşarak bizleri bugünlere taşıyan, hayatları ve ürettikleriyle topluma ışık olan, bizlerin yolunu aydınlatan kadınlarımızdan 41 tanesinin sergisinde yine bir aradayız. En büyük teşekkürü onlar hak ediyor. Hepsini sevgi, saygı ve şükranla anıyorum.” dedi.
Açılışında selelerde çörek hellim ikramı da yapılan sergi, 13 Ekim Pazar günü saat 13.00’e kadar ziyaret edilebilecek.
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