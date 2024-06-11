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İntergaz'a Doğa ve Çevre Dostu LPG Markası ödülü

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İntergaz 4. Uluslararası Elmas Ödülleri'nde 'Uluslararası İnovatif Doğa ve Çevre Dostu LPG Markası' ödülünü kazandı. İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, birlikte daha temiz, daha parlak bir gelecek yarattıklarını vurguladı

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İntergaz'a Doğa ve Çevre Dostu LPG Markası ödülü
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4. Uluslararası Elmas Ödülleri 6 Haziran 2024 tarihinde, Pınar Altuğ & Bekir Aksoy Sunumuyla Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlendi.
Siyaset, medya ve cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı törende, İntergaz adına Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer ve Pazarlama Müdürü Orhan Fişekçi katıldı.
Kencer konuşmasında, 2019 yılında Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları "Pembe Tüp" faaliyetine değinirken, İntergaz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.
Kencer şöyle devam etti:
İntergaz olarak 'Uluslararası İnovatif Doğa ve Çevre Dostu LPG Markası' ödülünü almaktan büyük mutluluk duyuyoruz!  Bu onur, sürdürülebilir uygulamalara ve yeşil yeniliklere olan sarsılmaz bağlılığımızın bir yansımasıdır. Birlikte daha temiz, daha parlak bir gelecek yaratıyoruz. Sürdürülebilir bir geleceğe doğru yolculuğumuz devam ediyor ve bunun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz."
 
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