Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda çocuklarını kaydettirmek isteyen veliler, önceki geceyi okulun önünde geçirirken Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “İnsanları bu duruma düşürenler utansın!” dedi.
Maviş, ilkokullardaki nüfusun yüzde 57’sinin KKTC, yüzde 33’ünün TC ve yüzde 10’nun da Türkçe konuşmayan öğrencilerden oluştuğunu ifade ederek, “Biz her şeyi yüzde 57’ye göre planlarsak yol alamayız, bununla ilgili ayrı kaynaklar yaratıp araştırma yapmak gerekir” dedi.
Maviş, 10 sınıf olarak tasarlanan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunun, geçtiğimiz yıl 12 sınıfa ulaştığını, bu yıl ise 19’a çıkması öngörüldüğünü kaydetti. Okulun bütün branş odalarının sınıfa çevrildiğini ve bunlara ek olarak da okul bahçesine iki adet konteyner koyulduğunu ifade eden Maviş, okulun 20 sınıfta durması gerektiğini aksi takdirde başka sorunların çıkacağını vurguladı.
İstenildiğinde, hızlı bir şekilde okul yapılabileceğinin altını çizerek, örnek olarak halihazırda devam eden külliye inşaatını gösterdi. Mazerete gerek olmadığını söyleyen Maviş, “Külliyede, gece gündüz çalışmalar devam ediyor ve tamamlanma aşamasına gelindi, dolayısıyla istenildiği zaman okul da süratle yapılabilir” vurgusu yaptı.
Burak Maviş, velilerin, önceki gece saat 23.00’ten itibaren Yenikent’teki Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda sıraya girdiğini dile getirerek, “Okuldan edindiğim bilgiye göre; okul müdürü sabaha karşı saat 04.30 gibi okulu açarak sıra numaraları dağıttı” dedi.
Maviş, "Okula talep olacağı bilindiğinden, okul yönetimi sabah sıra numarası dağıtacağını söyledi. Gece 23.00’ten itibaren insanlar okula toplanmaya başladı. Okulun saat 08.00’de açılmasına rağmen okul müdürü 04.30’da okula gitti" dedi.
Gece 23,00’ten sabah 04.30’a kadar 38 ailenin sıra beklediği bilgisini aldıklarını aktaran Maviş, “Normalde, okulun 08.00’de açılması gerek, ama okul çare bulmak adına; saat 04.30 gibi ailelere sıra numarası dağıtmaya başladı” ifadelerini kullandı.
Dün itibariyle Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda 1’inci sınıflara, bölgede yaşayan 71 öğrenci kaydedildiğini, 4 tane de bölgede iş yeri olan velilerin öğrencilerinin geçici statüde kaydedildiğini söyleyen KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Geçici kayıtlar yer varsa alınacak, öncelik bölgede yaşayan kaydedilecek. 2-3-4 ve 5’inci sınıflar için de ara kayıtlar söz konusu, ama şu anda biliyoruz ki; ara kayıtlar okul kapasitesini aştı. Geçici kayıtlar eylül ayında değerlendirilecek” dedi.
“BRANŞ ODALARI, LABORATUVARLAR, HEPSİ SINIFA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”
Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun, aslında 2’şer şube olarak açıldığını, geçtiğimiz yıl okulun 17 tane şubesi olduğunu anımsatan Burak Maviş, “Burası okul olarak yapıldı, ama gelinen noktada okul olarak devam ettiğini söylememiz söz konusu değil, okul değil bina yapıyoruz. Branş odaları, laboratuvarlarını kaybetti, hepsi sınıfa dönüştürüldü” şeklinde konuştu.
Gönyeli-Yenikent bölgesinin artık ikinci bir okula ihtiyacı olduğunun altını çizen Maviş, özel okulların fiyatlarının karşılanabilecek düzeyde olmadığını, okulun yükünü azaltmak için ikinci bir okulun hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.
İkinci okulu gündeme getirdiklerinde Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun olumlu yaklaşımı olduğunu belirten Burak Maviş, “Bölgedeki arazilere bakıldı, halihazırda Gönyeli İlkokulu’nun baraj bölgesinde ikinci bir okul hazırlığı var” dedi. Ama asıl sorunun; Yenikent bölgesinde olduğunun atını çizen KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “O bölgeye gelecek yıl hem Suat Günsel İlkokulu’nun yükünü azaltmak, hem de ailelerin artan taleplerine cevap vermek için ikinci bir okul yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bunun için mazerete gerek olmadığını vurgulayan Maviş, “Külliyede, gece gündüz çalışmalar devam ediyor ve tamamlanma aşamasına gelindi, dolayısıyla istenildiği zaman okul da süratle yapılabilir” şeklinde konuştu.
Yetersiz okul sayısı nedeniyle yaratılan kaosun sebebinin planlama yapamayan hükümet olduğunu vurgulayan Maviş, Alsancak, Yeniboğaziçi, Kaymaklı-Dumlupınar, İskele ve Dikmen’de de benzer durumlar yaşandığını dile getirdi.
Maviş “Ada çapında 109 okulumuz var, 23 tanesi kapasitesinin üstünde çalışıyor şu anda ve bu 23 tanesinin toplam nüfusuyla geri kalan 86 tanenin toplam nüfusu neredeyse eşit. Ciddi bir dengesizlik var. Bu dengesizlik insanların suçu değildir. Bu dengesizlik yerleşim alanlarını planlayamamak, nüfusu bilememek, zamanında kamusal ihtiyaçları karşılayabilecek ihtiyaçlar yapamamaktan geçer. Ülkeyi yönetemeyen bir hükümetin, eğitimi, sağlığı, nüfusu doğru yönetmesi zaten beklenemezdi." dedi.
Gönyeli’de bir değil iki tane ilkokula, bir ana okula bir özel eğitim okuluna ihtiyaç olduğunu dile getiren Maviş, Gönyeli Belediyesi ile bu konuda çalışma başlatıldığını anımsattı.
Alsancak’ta da hızla artan konut satışı ve gelişen turizm-hizmet sektörü çalışanlarının talebini karşılamak için yeni bir okula ihtiyaç olduğunu vurgulayan Maviş, bunun yanında Girne’nin batısının da yeni bir ilkokula ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Karaoğlanoğlu İlkokulu ile 23 Nisan İlkokulu arasına yapılacak bir ilkokulun iki okulu da rahatlatacağına işaret eden Maviş, Girne’de ikinci bir anaokuluna da ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Bu bölgelerin yanında, İskele ve Yeniboğaziçi’nde de nüfusun hızla arttığını söyleyen Maviş, buralarında en kısa sürede planlanması gerektiğinin altını çizdi.
Lefkoşa Surlariçi’nde talebin düştüğünü ancak Hamitköy ve Dumlupınar bölgelerinde başlayan yeni yapılaşmalarla buralarda talebin arttığını kaydeden Maviş, bu bölgelerdeki okulların da kısa süre sonra yetersiz kalacağını sözlerine ekledi.
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