Girne Alsancak Anaokulu'nda kayıt ücreti şoku

Girne Alsancak Anaokulu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt ücreti olarak 10 bin TL talep etti, veliler isyan etti

Girne Alsancak Anaokulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt ücretleri veliler arasında büyük şaşkınlık yarattı. Okul yönetimi, kayıt ücreti olarak 10 bin TL talep etti. Bu durum, pek çok velinin tepkisini çekti.

Veliler, böyle yüksek bir ücretin talep edilmesinin anlaşılmaz olduğunu belirtti. Kimi veliler okulun özel mi yoksa devlet okulu mu olduğunu anlayamadıklarını ifade etti. Yüksek kayıt ücreti nedeniyle birçok veli, çocuklarını bu okula kaydettirmeyi düşünmediklerini söyledi.

Velilerin çoğu, devlet okullarında bu denli yüksek kayıt ücretlerinin olmaması gerektiğini savunarak yetkililerden açıklama bekliyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine vurgu yapan veliler, ekonomik şartlar göz önüne alındığında böyle bir ücretin makul olmadığını dile getiriyorlar.

Veliler, ilgili mercilere şikayetlerini ileterek, bu durumun düzeltilmesini umut ediyor.

