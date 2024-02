Başbakan Üstel, evleri su içinde kalan ve büyük hasar gören aileleri, Lapta’daki Gençlik Kampı’na sevk ettiklerini söyledi ve ekledi: “İnsanımıza her türlü yardımı yapmaya hazırız. İnsanımızın evlerini su bastığı, evlerinde yemek pişiremedikleri için onların yemek ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Hayvancımıza yem ve bala desteği veriyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, şiddetli yağışlardan ve su baskınlarından etkilenen Geçitköy ve Karşıyaka Balıkçı Barınağı’na giderek, incelemelerde bulundu.“Can kaybı olmadığı için Allah’a şükür ediyoruz. Ülke genelinde selden zarar gören her insanımızın acısı, bizim de acımızdır” diyen Başbakan Üstel, teknik ekiplerin süratli şekilde hasar tespiti yapacağını vurguladı.Geçitköy’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Üstel, Meteoroloji Dairesi ve polis teşkilatının yaptığı uyarıların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, “Hem kaymakamlıklarımız hem de belediyelerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef bazı yerlerde yaşanan sel felaketi büyük hasara neden oldu” dedi.Özellikle belli başlı köylerde hasarın büyük olduğuna işaret eden Başbakan Üstel, şunları kaydetti:“Allah’a şükürler olsun ki can kaybımız yok. Bu tek tesellimiz. İki gündür hem bölgelerimizde hem de kaymakamlarımızla durum değerlendirmelerimizi yaptık. Halkımız için neler yapılabileceğini belediye başkanlarımızla ve ilgili birimlerimizle ele aldık. Süratli şekilde mağdur olan insanlarımızın mağduriyetini gidermek için ‘önce insanımız’ dedik.”Evleri su içinde kalan ve büyük hasar gören aileleri, Lapta bölgesinde bulunan Gençlik Kampı’na sevk ettiklerini ifade eden Üstel, şunları dile getirdi:“Vatandaşlarımızı orada bir müddet misafir edeceğiz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, evlerinin bakımını yaptıktan sonra yeniden evlerine dönmelerini sağlayacağız. Geçitköy’ün ilerisinde İngiliz ailelerin yaşadığı bir bölge var. Orada da yarından (bugünden) sonra kaymakamlığın kuracağı ekip ve belediye ile iş birliği içerisinde hasar tespitleri yapılacak. Bunları da hükümetimiz ayrıca ele alacak.”Başbakan Üstel, aşırı yağış nedeniyle bazı yolların da zarar gördüğüne ve Karayolları Dairesi ekiplerinin harekete geçtiğine dikkat çekerek, “Yollarımızda da sel felaketinden dolayı büyük aşınmalar oldu. Geçici bir süre insanımız rahat seyahat edebilsin diye gerekli çalışmalar yapılacak. Ardından köklü çözümlerle yollarımızdaki altyapıları gözden geçirerek, iyileştirmelerini yapacağız” ifadelerini kullandı.Başbakan Üstel, “Can kaybı olmadığı için Allah’a şükür ediyoruz. Ülke genelinde selden zarar gören her insanımızın acısı bizim de acımızdır” diye konuştu.Bakanların yağışlardan hasar gören bölgelere giderek, tespit çalışmaları yaptıklarını da kaydeden Üstel, şöyle devam etti:“İnsanımıza her türlü yardımı yapmaya hazırız. İnsanımızın evlerini su bastığı, evlerinde yemek pişiremedikleri için onların yemek ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Hayvancımıza yem ve bala desteği veriyoruz. Desteklerimiz devam edecek. İnsanlarımızın sıkıntıları sona erene kadar, hükümetimiz insanımızın üzerinden elini çekmeyecektir.”Bugünden sonra teknik ekiplerin süratli şekilde hasar tespiti yapacağını da vurgulayan Üstel, “Bir kez daha halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir daha bu felaketlerinin yaşanamaması için hükümet olarak gerekli altyapı çalışmalarını süratli şekilde yapacağız” dedi.