Tatar’dan Geçitkale’ye geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçitkale’de aşırı yağış sonucu evlerini su basan iki aileyi ziyaret etti.

Tatar, Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ni de ziyaret ederek bölgede yaşanan olumsuzluklar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başbakan Ünal Üstel’in kriz masası oluşturduğuna dikkat çeken Tatar, polis, itfaiye belediye ve Sivil Savunma ekiplerinin özellikle Girne bölgesinde sıkıntıların aşılması için ciddi bir çaba ve olağanüstü gayret gösterdiklerini kaydetti.

