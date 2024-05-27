"Yangınların kontrolden çıkmasının nedeni siyasi istihdamlar"

KEMA, yangınların büyüyüp kontrolden çıkmasının nedenin siyasi istihdamlar olduğunu belirtti

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven, "yangın ilk müdahale ekiplerine istihdamların siyasi olmasından dolayı yangınlara müdahalelerin geç yapıldığını ve kontrolden çıkabildiğini" söyledi.

İlseven yaptığı yazılı açıklamada, “Yangınlarla mücadelede bu noktadaki zafiyetin nedenlerine baktığımızda yönetimsel kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki; yangın mevsiminde ilk müdahale ekipleri Orman Dairesi tarafından seçilerek oluşturulması gerekirken ülkemizde iktidardaki siyasi partilerin örgüt başkanları, milletvekilleri ve bakanları tarafından partiye oy sağlama mantığına dayandırılmaktadır. Eş, dost, akraba istihdamı zihniyeti ile hiçbir kritere bakılmaksızın, çoğu zaman sağlığı ve yaşı yangın söndürmeye uygun olmayan, hatta kadınların bile ilk müdahale ekiplerine istihdam edildiği biliniyor. İstihdam edilen mevsimlik işçilerin dağılımı risk bölgelerine göre görevlendirmeler yapılması gerekirken ülkemizde bakanın seçim bölgesine yığılmalar yapılmakta, riskli bölgeler eksik kadro ile çalışmaya zorlanmaktadır.” dedi.

Yangınların genellikle yarım saat içerisinde kontrolden çıktığını ifade eden İlseven, “İlk müdahale ekiplerinin bu süre içerisinde yangın mahalline ulaşması çok önemli bir unsurdur. Bu sürenin geçirilmesi, hele kötü hava ve arazi koşullarında yangın tepe yangınına dönüşeceğinden yer metotları ile söndürülmesi zorlaşır ve hava gücüne ihtiyaç duyulur.” dedi.

İlseven, “Bugün ülkemizde yaşanan tam da budur. 1 Mayıs itibarı ile yangına ilk müdahale ekiplerinin göreve başlaması gerekirken üç başlı hükümet ortakları arasındaki işçi istihdamı yarışı nedeniyle bu ekipler hala daha oluşturulamamıştır. Hükümet edenler yangın derdinde değil, istihdam derdinde politik ve popülist yaklaşımlar sergileyerek kendilerine menfaat sağlamak çabasındadır. İlgili bakanın gündeminde orman yangını hiç yoktur. Çam kese böceğinde olduğu gibi bu konuda da ilgisiz, duyarsız ve rahattır. Ormanı korumak bir yana mevcudu dağıtmak yarışındadır. Orman arazilerini peşkeş çekmekte çok iyi bir beceri sergilemektedir.

Orman Dairesi’nin emekli olan memurları nedeniyle bölgelerde yangın ve diğer görevleri yürütecek eleman eksikliği yaşadığını kaydeden İlseven, “Orman memuru istihdamı ile ilgili yapılan sınav sonucu kazanan adayların belli olmasına rağmen henüz görevlendirilme yapılamamıştır. Bu zafiyet de yönetimsel bir zafiyet olup en başta ilgili bakanın zafiyetidir.” Dedi.

Alevkaya bölgesinde yangınlarla mücadele edilmesinin tehlikeli ve riskli olduğunu, karadan mücadele etmenin bazen mümkün olmadığını kaydeden İlseven, “Bu nedenle Alevkaya bölgesi için çıkacak yangınlara havadan müdahale edilmesi zorunluluğu vardır. Bununla ilgili ivedi olarak en üst düzeyde tedbir alınması ve yangın sezonu boyunca aksatılmadan devam ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu dikkate almadığımız sürece Beşparmak, Yeşilırmak, Akdeniz ve Mersinlik benzeri yangın tehlikesi ihtimal dışı değildir” dedi.

İlseven yangınların önüne geçilmesinin mümkün olmadığını dolayısıyla tedbirlerin çıkacak olan yangın sayısından çok, yangınlar sonucu yanacak olan alanın küçük kalmasına yönelik olması gerektiğini ifade etti.

Yangın söndürme helikopteri olmadan etkili mücadele verilemeyeceğini kaydeden İlseven, “Yangın söndürme helikopterinin eksikliği yıllardır giderilememiştir. Kötü hava koşullarında ve kötü arazi şartlarında yer metotları ile başarılı olmak bazen mümkün olunamamaktadır. Yıllardır sorun olan ve hükümetlerin bu konudaki hassasiyet zafiyeti nedeniyle soruna çözüm getirilmemiş olması çok acıdır. En az bir helikopterin ülkemize kazanılması çok büyük önem arz etmektedir. Ancak o zaman etkili ve verimli bir mücadeleden bahsedilebilir” dedi.

Yangın koruma ve yangınlarla mücadele tedbirlerini ivedi ve her zamankinden daha etkin bir şekilde almak ve uygulamak gerektiğini kaydeden İlseven, “Tüm olanaklarımızı seferber ederek, çok iyi çalışan etkin bir Yangın Koruma ve Savaş Organizasyonunu oluşturmak zorundayız.” Dedi.

