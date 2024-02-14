İnsafsızlık!

KKTC Havaalanı'nda tepkilere neden olan park ücretleri yeni yılla birlikte güncellendi.
Yeni fiyatlara göre havaalanındaki ilk 15 dakikalık park, ücretsiz olacak. 15 dakika- 1 saat arası parklar için ise otomobiller 70 TL, minibüs ve otobüsler 90 TL ödeyecek.
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