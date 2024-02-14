Orman arazisini imara açtılar

Bakanlar Kurulu, Karşıyaka’daki ormanlık araziye “imar izni” verdi. Ağaçları kesip villalara yer açacaklar!

Ülkede yaşanan skandal olaylara bir yenisi daha eklendi. Karşıyaka’da bulunan 250 dönümlük doğal orman arazisi, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar ile imara açıldı. Şehircilik Dairesi ise söz konusu ormanlık arazi için 60 villa yapımına izin verdi. Yeterli yolu dahi olmayan bölgeye 60 parsel açılarak imar izni ve onayı verilmesi ile büyük bir ağaç kıyımının da önü açılmış oldu. Zeytin ağaçlarının çoğunlukta olduğu bölge aynı zamanda 10.yüzyıldan kalma manastır arazilerinin de yakınında bulunuyor.

Duruma isyan eden Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, orman arazilerinin imara açılması, sit alanı olması ve korunması gereken bölgelere imar izni verilmemesi adına çok mücadele ettiklerini belirtti. Ataser, LAÇ Belediyesi’nin, ülkenin en büyük belediyesi olduğunu ama buna rağmen yetkisiz olduğunu söyleyerek durum karşısındaki çaresizliğini belirtti.

KARAR MAHKEMEYE TAŞINACAK

Bakanlar Kurulu tarafında alınan ormanlık arazinin imara açılması kararını eleştiren Yeşil Barış Hareketi ise, alınan kararın yasadışı olduğunu belirtti. Hareket’in avukatı Emre Efendi, Gassi’ye özel mülkiyet yapılması, imara da açılıp villalar yapılabilmesi için planlama onayı verildiğini belirterek, “Bu gibi konularda neredeyse hiçbir şeyi planlayamayan Şehir Planlama Dairesi bu işe onay vermiş” ifadelerini kullandı. Efendi, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını da vurguladı.

