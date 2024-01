Uluslararası Inner Wheel 222’nci Bölge Kuzey Kıbrıs Federasyonu organizasyonunda, KKTC’de sivil toplum faydasına çalışan 12 kulübün üyelerinin katılımı ile 10 Ocak Dünya Inner Wheel Günü kutlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Inner Wheel Bölge Dönem Başkanı Akile Kader konuşmasında Dünyanın gönüllü çalışan en büyük kadın sivil toplum örgütlerinden birisi olan Inner Wheel’in KKTC’de 24 yılını doldurduğunu ve bu süre zarfında, “toplumun pek çok eksiğine merhem olduğunu” söyledi.

KKTC’deki Inner Wheel kulüpleriyle ilgili video gösterilen gecede, “Temiz Ülkem İleri Dönüşüm Sanat Sergisi” de açıldı. Üye sanatçılar İsmet Tatar, Fatma Özok, Sema Akbel ve Nermin Anıl ile Arucad Güzel Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi öğrencilerinin denemelerinden oluşan çalışmaların, ARUCAD Kültür Sanat Koordinatörü Oya Silbery küratörlüğünde sergilendiği açıklandı.