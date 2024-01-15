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Çatalköy- Esentepe Belediyesi, inşaat ve moloz atıkları konusunda vatandaşları uyardı

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Çatalköy Esentepe Belediyesi, çevreye inşaat atığı ya da moloz döken kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

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Çatalköy- Esentepe Belediyesi, inşaat ve moloz atıkları konusunda vatandaşları uyardı
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Belediye’den yapılan açıklamada, çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğu belirtilerek, Çatalköy - Değirmenlik yolu üzerinde bugünden itibaren inşaat atığı ya da moloz atan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.
Çöp dökmek yasaktır uyarısına rağmen bölgeye çöp, inşaat atığı ya da moloz atığı döküldüğünün belirtildiği açıklamada, “Çatalköy Esentepe Belediyesi olarak bölgede farklı noktalara dökülmüş olan birçok moloz yığınlarını belediye temizlik ekiplerimiz uzun uğraşlar sonunda temizlemeye başlamış ve büyük bir kısmı temizlenmiştir. Bu tür sıkıntıların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler belediyemiz tarafından alınmış ve tekrarlanması ve tespit edilmesi durumunda belediye olarak gerekli tüm cezai yaptırımların uygulanacağını tüm kamuoyuna duyururuz” denildi.
Açıklamada, doğaya çöp dökenlerin ihbar edilebileceği 05488917777 numaralı telefon da paylaşıldı.
 
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