“İngiltere ‘B’ kategorisine alınıyor”

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre İngiltere 13 Ağustos tarihi itibariyle B kategorisine alınıyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında; 10 Ağustos 2020 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda,13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dâhil) İngiltere’den adaya gelecek kişilerin uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabilecekleri bildirildi.

Ancak bu kişilerin 7 gün süre ile ev karantinasında kalacakları ve karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyeceği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacağı da belirtildi.