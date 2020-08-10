Güney’de 10 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 10 pozitif vaka daha tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde yapılan 2639 test sonucunda tespit edilen 10 yeni vakanın 6’sının havayoluyla ülkeye gelişlerde yapılan testler sonucu belirlendi. Bu 6 vakanın 5 tanesinin Polonya2dan gelen yolcular olduğu belirtildi. Diğer yolcunun ise Londra’dan gelen bir İskoç olduğu kaydedildi.

Geriye kalan 4 vakadan ikisinin özel girişimle yapılan testlerde 2’sinin ise temaslı takip yoluyla tespit edildiği, bir vakanın ise ameliyat için gittiği hastanede yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtildi.

