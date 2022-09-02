banner762
banner815
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
14 0
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
12 0
 
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
9 0
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
14 0
12 0
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
33 0
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
16 0
banner797

İngiliz Üslerinin yeni komutanı yemin etti

banner476

banner825
İngiliz Üslerinin yeni komutanı yemin etti
İngiliz Üslerinin yeni komutanı, Hava Tümgeneral Peter Squires’in, dün Limasol’a bağlı “Episkopi” (Yalova)’da bulunan “Flagstaff House’da” düzenlenen törende yemin ettiği haber verildi.
Squires’in havacılıkta 30 yılı aşkın hizmeti bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, Squires’in hem İngiliz Üs komutanlığı, hem de yöneticisi rollerini üstlenmekten gurur duyduğunu söylediğini iletti.
Squires açıklamasında “İngiliz Üslerinin vatandaşlara ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine olumlu şekilde katkıda bulunmasını istediğini” sözlerine ekledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.